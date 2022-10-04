Стильно утеплилась: Ирина Круг в модном пуховике-баллоне появилась на Волге

Ирина Круг не стала вслед за другими артистами вроде Валерии отменять гастроли и поехала по городам России со своими песнями про любовь.

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К слову, певица Лолита тоже открыто заявила, что будет петь для людей и себя тоже, поскольку творчество поддерживает моральный дух и людей, и самих выступающих.

На реке Волге Ирина Круг отметилась на прогулке, звезда примерила на свой променад модный пуховик-баллон с повышенным объемом. Изюминкой трендовой куртки стал отблеск, который приветствуется в этом сезоне.

К слову, черный цвет тоже присутствует практически в каждой дизайнерской коллекции, он отражает дух времени и настроение людей сегодня.