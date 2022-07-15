Стильно и женственно: Ляйсан Утяшева в трикотажном платье-трубе и мюлях Bottega Veneta щегольнула на улице

Ляйсан Утяшева много лет посвятила спорту и завоевала большое количество наград. Но вот уже восемь лет Ляйсан работает на телевидении и ведет шоу «Танцы». Примечательно, что не так давно она стала чаще выходить в свет. Спортсменка похудела и теперь активно следит за модой.
Этим летом Ляйсан посещала модные показы: ее сопровождал муж Павел Воля. Влюбленные не перестают демонстрировать семейную идиллию. Примечательно, что у пары подрастает двое детей, но наследники не мешают звездным родителям строить карьеру.
На этот раз Утяшева решила похвастаться своим летним нарядом. Она покрасовалась на прогулке в платье-трубе молочного цвета. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Телеведущая дополнила свой лук сумкой-шоппером YSL и мюлями Bottega Veneta. Она сделала акцент на изящных щиколотках.
«Немножко припекло меня солнышко, захотелось попозировать. А если серьезно — с годами женские сумки растут», — отметила звезда.
Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды
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Напомним, что ранее в подобных нарядах отметились Вера Брежнева, Агата Муцениеце, Саша Савельева и другие звезды. Поклонники осыпали жену Воли комплиментами.
«Какая вы шикарная», «Классно выглядите, свежо, молодо, как раньше», «Да! Сумки растут!», «Лясичка! Прекрасные ножки», — стали писать подписчики.