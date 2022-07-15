Стильно и женственно: Ляйсан Утяшева в трикотажном платье-трубе и мюлях Bottega Veneta щегольнула на улице

Ляйсан Утяшева много лет посвятила спорту и завоевала большое количество наград. Но вот уже восемь лет Ляйсан работает на телевидении и ведет шоу «Танцы». Примечательно, что не так давно она стала чаще выходить в свет. Спортсменка похудела и теперь активно следит за модой.