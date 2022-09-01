Стильная бабушка: Надежда Бабкина в юбке и алом пальто отметилась со своими внучками на школьной линейке

Надежда Бабкина является одной из самых известных исполнительниц народной песни. Она также руководит вокальным ансамблем «Русская песня» и одноименным театром.
Артистка не раз становилась экспертом в шоу «Модный приговор». В 72 года она следит за внешностью и старается не пропускать громких мероприятий.
Примечательно, что Бабкина даже в таком элегантном образе ведет активный образ жизни. Она много путешествует. У артистки есть сын Данила и невестка Татьяна, которые подарили ей внуков: Георгия, Веру и Марфу. Звезда любит проводить с ними время и помогает подготавливаться к учебному году. На этот раз она снова отвела их в школу 1 сентября.
На школьной линейке Надежда Георгиевна щегольнула в черной юбке и белой блузке оверсайз. Она предпочла добавить яркости, надев алое пальто прямого кроя. белые ботинки и бусы завершили ауфтит. Младшая внука предстала в стеганом пальто молочного цвета, а Вероника облачилась в куртку в том же стиле. А вот внук Георгий отметился в школьной форме с друзьями.
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Надежда Бабкина с внучкой. Фото: соцсети звезды
«Проводила в школу любимых внуков! Все они — воспитанники гимназии имени Евгения Примакова. Марфуша — идет первый раз в первый класс, Георгий перешел в 6-й класс, а Верочка поступила в 3-й. В добрый путь, мои дорогие!» — поделилась артистка.
Поклонники отметили, что Бабкина выглядела очень стильно. Многие также заметили, что она загорела. К слову, учатся они в престижной гимназии, которую считают лучше в Подмосковье. Там также учатся дети Ксении Бородиной, дочка Кети Топурии, ходит в садик при гимназии и дочка Леры Кудрявцевой.
Надежда Бабкина с семьей. Фото: соцсети звезды
Внук Надежды Бабкиной. Фото: соцсети