Стильная бабушка: Надежда Бабкина в юбке и алом пальто отметилась со своими внучками на школьной линейке

На школьной линейке Надежда Георгиевна щегольнула в черной юбке и белой блузке оверсайз. Она предпочла добавить яркости, надев алое пальто прямого кроя. белые ботинки и бусы завершили ауфтит. Младшая внука предстала в стеганом пальто молочного цвета, а Вероника облачилась в куртку в том же стиле. А вот внук Георгий отметился в школьной форме с друзьями.

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