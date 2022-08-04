«Стиль Аллы Борисовны»: Волочкову, примерившую образ леди в черном, сравнили с молодой Пугачевой

Балерина Анастасия Волочкова поделилась в микроблоге кадрами бекстейджа с очень красивой фотосессии.
На фотосете звезда балета позировала в черном наряде свободного кроя, ботильонах на шпильке и шляпке.
Кипенно-белые волосы балерины на одном из кадров гладко причесаны, на другом — распущены.
«Back stage. Как вам такой образ? Мне кажется, «все дело в шляпе», — поинтересовалась у поклонников Анастасия Волочкова.
Те дали понять, что находятся в полном восторге. Они попросили Анастасию Волочкову выглядеть так всегда и назвали ее настоящей леди.
А некоторые признались, что в этом образе она напоминает им молодую Аллу Пугачеву.
Анастасия Волочкова в новом образе. Фото: соцсети
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Боже, будьте такой всегда», «Неужели! Приличный вид! Всегда бы так», «Настоящая леди из высшего света», «Стиль Аллы Борисовны», «Шикарный образ! Напоминает Аллу Борисовну», «Алла Пугачева», — высказались в Сети.
Новый образ Анастасии Волочковой. Фото: соцсети