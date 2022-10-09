«Стеснялся своего вида! Он немножко поправился»: вдова Кобзона объяснила, почему Моисеев прятался ото всех

Вдова Иосифа Кобзона не смогла пропустить гражданскую панихиду по Борису Моисееву. В беседе с журналистами программы «Ты не поверишь!» на НТВ жена народного артиста СССР выдала правду о том, почему ныне покойный музыкант стал вести уединенный образ жизни после двух инсультов.

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«Стеснялся своего вида! Он немножко поправился... В последний раз мне Горох назначил с ним телефонную связь, но что-то не получилось. И мы с ним не смогли поговорить», - призналась Нинель Кобзон.

Напомним, что Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище. Певец умер после третьего инсульта.