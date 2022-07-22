«Стеснительная»: Антон Гусев впервые показал девушку, ради которой развелся с Викой Романец

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев накануне, 21 июля, отмечал свой день рождения. Ему исполнилось 33 года.

Вечер он провел в компании красивой девушки, ради которой расстался с Викой Романец. Антон Гусев пригласил избранницу в ресторан и показал в микроблоге видео с ее участием.

Во время романтического ужина Антон Гусев не скупился на комплименты своей возлюбленной.

«День рождения я буду праздновать завтра, а сегодня ужин в приятной компании такой красивой девушки», - поделился Антон Гусев.

Он показал избранницу крупным планом, уточнив, что хороша она не только внешне.