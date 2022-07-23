Степанова получила предложение руки и сердца на шоу Авербуха

Чемпионка России в танцах на льду Александра Степанова на ледовом шоу в Сочи хореографа Ильи Авербуха получила предложение руки и сердца от своего любимого мужчины.

В какой-то момент на льду появился избранник спортсменки Влад Малинов с букетом роз. Он подарил их любимой женщине. Александра Степанова со своей стороны ответила согласием.

Напомним, что чемпионкой России Степанова стала в паре с Иваном Букиным, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Шоу Ильи Авербуха проходит в Сочи с 8 июля. Завершатся выступления спортсменов 7 августа.