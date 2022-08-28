Степаненко пытается примирить Петросяна с американской дочерью

Три года назад Евгений Петросян не общается с единственной дочерью Викториной. Она живет в Нью-Йорке и недавно стала бабушкой. Старший сын Викторины Андреас подарил ей внука. Но даже этот факт не раздобрил сердце юмориста. Разлад в отношениях дочери и отца произошел после того, как он женился на Татьяне Брухуновой.

Эстрадный режиссер Анатолий Демидов рассказал, что Елена Степаненко, которая растила Викторину как свою дочь, всеми силами старается разрешить семейный конфликт.