Степаненко пытается примирить Петросяна с американской дочерью

Три года назад Евгений Петросян не общается с единственной дочерью Викториной. Она живет в Нью-Йорке и недавно стала бабушкой. Старший сын Викторины Андреас подарил ей внука. Но даже этот факт не раздобрил сердце юмориста. Разлад в отношениях дочери и отца произошел после того, как он женился на Татьяне Брухуновой.
Эстрадный режиссер Анатолий Демидов рассказал, что Елена Степаненко, которая растила Викторину как свою дочь, всеми силами старается разрешить семейный конфликт.
«Елена Степаненко 25 июля улетела в Нью-Йорк в гости к своей названой дочери Викторине Петросянц. Степаненко — человек верующий, испросила у батюшки благословение для своего начинания. Сейчас она предпринимает попытки примирить дочь и отца», — сказал Демидов «Комсомольская правде».
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Тем временем, Евгений Петросян считает, что Викторине от него нужны только деньги. Хотя звездная наследница не бедствует. У нее есть большой дом в Нью-Йорке с видом на Манхеттен.