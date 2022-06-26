Стены под ламинат, плотные шторы от зевак-прохожих! Пугачеву подловили в скромных интерьерах израильской виллы

Максим Галкин на личной страничке микроблога поделился свежим снимком с Примадонной. Аллу Пугачеву подловили в скромных интерьерах одной из комнат роскошного особняка в Израиле. Этот дом звездной чете любезно предоставил старший брат шоумена Максима Галкина - Дмитрий.

Ну а фотографом выступила 8-летняя Лиза. Она запечатлела свою именитую маму смеющейся и счастливой. Примадонна позировала в чьей-то спальне. На полу - молочный тонкий ковер, стены облицованы под ламинат, потолок сверкает белизной, а на окнах легкая невесомая тюль и плотные светонепроницаемые шторы. За ними вполне можно спрятаться от зевак-прохожих или тех, кто наберется смелости подойти поближе к дому. Хотя территория виллы явно закрыта для любопытствующих. Так что увидеть Примадонну в домашнем может разве что прислуга.