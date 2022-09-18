Ставший затворником Данилко поразил публику худобой: решился показаться на людях (фото)

Андрей Данилко признался, что не хочет выходить на улицу даже за продуктами.
Андрей Данилко.

Андрей Данилко. Фото: Global Look Press

Андрей Данилко (Верка Сердючка) стал добровольным затворником, закрывшись от людей в собственной квартире в Киеве.

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Артист говорит, что не хочет выходить на улицу даже за необходимыми продуктами, предпочитая заказывать их, а также вещи первой необходимости по интернету. Концертов и других выступлений Данилко тоже в последнее время не дает.

Однако недавно Андрей Данилко решился пообщаться со своими почитателями в социальных сетях. Он поразил подписчиков своей худобой.

Похудевший Андрей Данилко. Фото: соцсети артиста

По словам артиста, он похудел на 14 кг благодаря правильному режиму питания.

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