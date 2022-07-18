Ставшая блондинкой Юлия Проскурякова щегольнула в блузе оттенка лазури и белых брюках на съемках на Первом канале

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«Вчера мы с Вероникой и Зоей побывали на передаче «Видели видео», рассказали и показали своих питомцев и провели время в замечательной компании. С нетерпением ждем эфир! Не пропустите!» — рассказала под фото в микроблоге Юлия Проскурякова.

Кстати, на днях ради роли в кино Юлия Проскурякова сменила имидж и стала блондинкой. На съемки на Первый канал она пришла с белокурыми локонами.