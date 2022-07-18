Ставшая блондинкой Юлия Проскурякова щегольнула в блузе оттенка лазури и белых брюках на съемках на Первом канале

Жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова на днях стала гостьей программы Первого канала «Видели видео».
С собой на съемки Юлия Проскурякова привела подросшую дочку Веронику и домашнюю питомицу, собачку по кличке Зоя.
Для выхода в свет Юлия Проскурякова облачилась в шелковую блузу оттенка небесной лазури, белые брюки и голубые туфли на каблуке.
Юлия Проскурякова в числе других звезд на съемках на Первом канале. Фото: соцсети
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«Вчера мы с Вероникой и Зоей побывали на передаче «Видели видео», рассказали и показали своих питомцев и провели время в замечательной компании. С нетерпением ждем эфир! Не пропустите!» — рассказала под фото в микроблоге Юлия Проскурякова.
Кстати, на днях ради роли в кино Юлия Проскурякова сменила имидж и стала блондинкой. На съемки на Первый канал она пришла с белокурыми локонами.