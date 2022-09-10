«Он ставил гениальные фильмы»: Роднянский назвал Михалкова «безумным Бесогоном»

Как заметил Роднянский, он изменил мнение о Михалкове. «Сейчас играет роль безумного Бесогона. У него здорово и то, и то получается», - сказал режиссер.

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Напомним, что Александр Роднянский – известный режиссер. Четырехкратный номинант на премию американской киноакадемии «Оскар».

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.