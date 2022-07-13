Статуэтка: ведущая «Дома-2» Ольга Орлова в белом бикини показала талию-аномалию на пляже в Сен-Тропе

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» 44-летняя Ольга Орлова — дама миниатюрная.

Когда-то давно, в юности, Ольгу Орлову расстраивал этот факт. Ей казалось, что низкий рост может создать серьезные помехи на пути к успеху. Но став взрослее, Ольга Орлова поняла, что миниатюрность — это преимущество для женщины, позволяющее ей выглядеть моложе своих лет.

В 44 года Ольга Орлова по-прежнему стройна и не стесняется выходить на пляж в бикини. Формы позволяют.

Свою точеную фигурку Ольга Орлова продемонстрировала во время отпуска, который она проводит в Сен-Тропе.

Теледива запечатлелась на пляже, позируя в белом бикини, подчеркнувшем ее тонкую талию-аномалию.