Статуэтка: певица Алсу подчеркнула нереальные формы в кипенно-белом топе и черных легинсах

Певица Алсу в конце июня отметила свой 39-й день рождения. Несмотря на возраст и наличие троих детей, Алсу остается той же стройной девушкой, какой ее помнят преданные фанаты.
В микроблоге Алсу часто размещает фотографии, на которых предстает в нарядах, подчеркивающих ее потрясающие формы.
Поклонники певицы признаются, что для многих из них она служит настоящим мотиватором хорошо выглядеть, несмотря на перемены в жизни.
На этот раз певица Алсу продемонстрировала прекрасную фигуру и нереальные точеные формы, представ в кипенно-белом топе и черных легинсах. Одежда плотно обхватывает стан звезды, подчеркивая ее достоинства.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Доброе утро! Хорошего дня», - пожелала певица Алсу под снимком своим фанатам.
Певица Алсу. Фото: соцсети