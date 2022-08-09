Статуэтка: певица Алсу подчеркнула нереальные формы в кипенно-белом топе и черных легинсах

Певица Алсу в конце июня отметила свой 39-й день рождения. Несмотря на возраст и наличие троих детей, Алсу остается той же стройной девушкой, какой ее помнят преданные фанаты.

В микроблоге Алсу часто размещает фотографии, на которых предстает в нарядах, подчеркивающих ее потрясающие формы.

Поклонники певицы признаются, что для многих из них она служит настоящим мотиватором хорошо выглядеть, несмотря на перемены в жизни.