Статуэтка: 67-летняя Лариса Долина подчеркнула тонкую талию в переливающемся платье-чешуе по фигуре

Известная певица и педагог Лариса Долина входит в число звезд, которые часто подвергаются атакам хейтеров-эйджистов.

67-летней Ларисе Александровне часто достается за то, что в свои годы она прекрасно выглядит и может позволить себе носить облегающие и подчеркивающие ее стройную фигуру наряды.

Лариса Долина дает достойный отпор злопыхателям, призывая их обратить внимание внутрь себя, а не на окружающих.