Статуэтка: 67-летняя Лариса Долина подчеркнула тонкую талию в переливающемся платье-чешуе по фигуре

Известная певица и педагог Лариса Долина входит в число звезд, которые часто подвергаются атакам хейтеров-эйджистов.
67-летней Ларисе Александровне часто достается за то, что в свои годы она прекрасно выглядит и может позволить себе носить облегающие и подчеркивающие ее стройную фигуру наряды.
Лариса Долина дает достойный отпор злопыхателям, призывая их обратить внимание внутрь себя, а не на окружающих.
В микроблоге Лариса Долина в очередной раз обратилась к хейтерам, заодно поблагодарив адекватных поклонников за доброту.
«Убогие, как вы можете судить обо мне, не зная меня? Мне, правда, вас очень жаль, вы все живете в ненависти ко всему и ко всем, души ваши очерствели. Вы считаете себя всезнайками и даете мне никчемные и глупые советы, приправляя эти спичи накопившейся желчью… На себя взгляните и в себя… Может, с вами что-то не так? Не приходите со злом на мою страницу, пожалуйста! Здесь место умным, адекватным, доброжелательным подписчикам, которыми я очень дорожу», — высказалась Лариса Долина.
Публикацию певица сопроводила снимком, на котором предстала в переливающемся платье-чешуе, расшитом пайетками.
Лариса Долина в платье-чешуе. Фото: соцсети
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Наряд подчеркнул формы Ларисы Долиной и тонкую талию певицы. Преданные фанаты поддержали Ларису Александровну, сделав ей массу комплиментов.