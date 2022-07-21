«Стать таким же известным хрен получится»: Морозов - о феномене Петросяна

«Есть такой термин «петросяновщина». Молодежь любит его употреблять. Мне жалко этих людей, которые так думают. Можно любить юмор Евгения Вагановича, можно не любить. Мало кто понимает, что добиться известности – это такой труд и путь. Евгения Вагановича любит огромное количество людей в нашей стране. Он всегда за меня переживает. Он говорил мне, когда у меня были проблемы с весом: «Ты ничего не нашел, а все потерял». С ним невозможно спорить. Клоун – это образ. Он годами лепится».