«Стать таким же известным хрен получится»: Морозов - о феномене Петросяна

Шоумен Александр Морозов в проекте «Откройте, Давид!» рассказал о феномене юмориста Евгения Петросяна.
«Есть такой термин «петросяновщина». Молодежь любит его употреблять. Мне жалко этих людей, которые так думают. Можно любить юмор Евгения Вагановича, можно не любить. Мало кто понимает, что добиться известности – это такой труд и путь. Евгения Вагановича любит огромное количество людей в нашей стране. Он всегда за меня переживает. Он говорил мне, когда у меня были проблемы с весом: «Ты ничего не нашел, а все потерял». С ним невозможно спорить. Клоун – это образ. Он годами лепится».
Как отметил Морозов, в «Кривом зеркале» Петросян ему «по волосику поправлял». «Стать таким же известным хрен получится», - заявил Александр Морозов.
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Напомним, что Александр Морозов - российский артист эстрады, юморист, клоун, телеведущий, актер. В этом году ему исполнилось 49 лет.