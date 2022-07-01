Стать соседкой Пугачевой? Продающая пентхаус в Австрии Нетребко засобиралась в Израиль

Отвернувшаяся от России Анна Нетребко часто делится планами на жизнь у себя в микроблоге. И сейчас не стала скрывать, что засобиралась в Израиль. Причем, на фоне новостей о продаже роскошного пентхауса в Австрии.

Нетребко пакует чемоданы вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Они собираются дать единственный концерт в Зале культуры имени Чарльза Бронфмана в Тель-Авиве, с участием большого симфонического оркестра Иерусалима под управлением маэстро Марко Боэми. И заработать на этом Нетребко, судя по всему, планирует по-крупному.

Так, цена на билеты начинается от 349 шекелей (почти 6 тысяч рублей), сообщает «Экспресс-газета». А по VIP-билету, цена за который, по-видимому, столь заоблачна, что не указана, сама Нетребко будет встречать гостя у специального входа. Также предусмотрен отдельный столик, фан-встреча с артистами, коктейль перед мероприятием.

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Смотрите также