Стас Садальский задумался об отъезде из России

Известный артист и популярный блогер Стас Садальский признался в микроблоге, что подумывает уехать из России. Правда, на несколько дней.

Актер уточнил, что в декабре у него выпадают десять свободных дней, и он сейчас думает, где бы их провести. Скорее всего, Стас Садальский планирует отдыхать за пределами России, где в декабре довольно холодно, и комфортного отдыха может не получиться.

«В декабре 10 дней свободных, куда поехать? Посоветуйте. Во враги запишут, сказала Воробей», — написал в микроблоге Стас Садальский.

Поклонники советуют артисту выбирать Черногогию — безвизовую страну с прекрасным климатом, морем и роскошной природой.

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Напомним, в последнее время имя Стаса Садальского всплывает в новостях в связи со скандалом с Николаем Цискаридзе. Садальскому отчаянно не нравится Цискаридзе в роли ведущего программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Многие подозревают, что на этом месте Стас Садальский хотел видеть бы себя.