Стас Михайлов устроил вечеринку миллионеров в честь 13-летия дочки в гольф-клубе Агаларовых

Стас Михайлов устроил вечеринку в честь 13-летия своей дочки Иванны. Как пишет Telegram-канал «НеМалахов», праздник прошел в гольф-клубе Агаларовых, который считается одним из самых роскошных в Подмосковье.

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Чтобы посещать его, нужно стать обладателем особняка в поселке Агаларовых стоимостью от 5 млн долларов, либо приобрести годовое членство 300 тысяч долларов.

Отметим, что у музыканта Стаса Михайлова и его жены Инны шестеро детей. 13-летняя Иванна и 10-летняя Мария — общие дочери супругов. Кроме того, у певца есть 21-летний сын Никита и 16-летняя дочь Дарья, которые родились в прошлых отношениях певца. У Инны есть дети от первого брака — 29-летний сын Андрей и 23-летняя дочь Ева.