Стас Михайлов отмечает день рождения младшей дочки

В семье народного артиста РФ Стаса Михайлова сегодня отмечают сразу два праздника. Первый - это Рождество Пресвятой Богородицы, и Михайлов уже поздравил с этим праздником всех своих подписчиков в социальных сетях. А второй - день рождения его младшей дочки Марии.

Супруга певца Инна ранним утром опубликовала фотографию Маши, которой 21 сентября исполнилось 10 лет. Дом Михайловых уже полон розовых шариков, неоновых надписей в честь именинницы, а сама дочка в красивом платье и с чудесной прической готова принимать поздравления.

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