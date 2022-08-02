Старший ростом с маму! Юля Салибекова из «Дома-2» показала на одном фото троих подросших сыновей

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном одна воспитывает троих сыновей.
Пока отец мальчиков ищет новую любовь под камерами, вернувшись на проект, Юлия устроила отдых детям на Черном море.
На обратном пути все вместе остановились в Краснодаре, родном городе Юлии Салибековой, чтобы посетить могилу ее мамы и бабушки Ролана, Эльдара и Баграта.
В микроблоге Юлия Салибекова поделилась совместным снимком с сыновьями, чтобы показать всем, как ее дети выросли за два летних месяца.
В кадре она позирует с Роланом, который уже догнал ее по росту, Эльдаром и Багратом.
Юлия Салибекова с сыновьями. Фото: соцсети
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Подписчики восхитились хрупкой Юлией, которая в одиночку справляется со свалившимися на нее проблемами после развода с Тиграном, и отметили, как подросли ее сыновья.
«Молодец, Юля! Сколько нужно сил, чтобы троих детей воспитывать одной», «Здоровья, счастья вам. А этот примат скачет по помойкам и в ус не дует. Его сущность понятна», «Старший, конечно, хомячок», «Как подросли все трое! А Ролан уже ростом с маму», — высказались в Сети.