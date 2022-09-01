«Старшая - кокетка, младшая - озорная пухляшка»: Мерьем Узерли показала редкие фото подросших дочек от разных отцов

С отцом своей старшей дочки Лары Мерьем Узерли разошлась еще будучи беременной. Актриса сама воспитывала ребенка, оставив турецкий сериал «Великолепный век». Тогда продюсер исторического проекта Тимур Савджи посчитал, что Мерьем подвела их всех, бросив съемочную группу. А сама Узерли жаловалась на эмоциональное выгорание.
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Своего нынешнего возлюбленного, от которого она родила вторую дочку Лили, актриса скрывает от поклонников и прессы. Зато изредка показывает подросших дочек в своем микроблоге. Лара уже совсем большая. Она мамина кокетка и модница. Девочка позировала с домашним питомцем, покрасовавшись в модных лимонных брюках палаццо. А вот ее сестренка Лили еще совсем кроха. Она пухленькая и «сладкая», словно булочка.
Дочка Мерьем Узерли - Лара. Фото: личный архив
Лили растет очень самостоятельной. Фото: личный архив
«Старшая - кокетка, младшая - озорная пухляшка», «А у Хюррем только сыновья были и одна дочка Михримах!», «Что-то Мерьем без шехзаде», «Ну вот нарожала бы султану одних дочек», «Такие славные девчушки», «Лапоньки», «Так быстро растут», - пишут фолловеры.