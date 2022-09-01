«Старшая - кокетка, младшая - озорная пухляшка»: Мерьем Узерли показала редкие фото подросших дочек от разных отцов

С отцом своей старшей дочки Лары Мерьем Узерли разошлась еще будучи беременной. Актриса сама воспитывала ребенка, оставив турецкий сериал «Великолепный век». Тогда продюсер исторического проекта Тимур Савджи посчитал, что Мерьем подвела их всех, бросив съемочную группу. А сама Узерли жаловалась на эмоциональное выгорание.

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Своего нынешнего возлюбленного, от которого она родила вторую дочку Лили, актриса скрывает от поклонников и прессы. Зато изредка показывает подросших дочек в своем микроблоге. Лара уже совсем большая. Она мамина кокетка и модница. Девочка позировала с домашним питомцем, покрасовавшись в модных лимонных брюках палаццо. А вот ее сестренка Лили еще совсем кроха. Она пухленькая и «сладкая», словно булочка.