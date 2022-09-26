«Стараюсь забыть о цифре»: Басилашвили с печалью высказался о своем 88-летии

Олег Басилашвили 26 сентября отметил 88-летие, многие видят в этой дате два знака бесконечности. Но сам артист предпочитает вообще не думать о возрасте.

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«Я стараюсь забыть об этой цифре. Не предавать ей большого значения. Мне не нужны подарки. Я счастлив тем, кем стал. И всем того же желаю — говорить то, что думаешь. Делать то, что чувствуешь. Быть не двуличным, а искренним. И, конечно, испытывать то замечательное чувство, которое вселил в нас господь Бог — сочувствие к окружающим людям», — сказал о своих чувствах в этом возрасте Олег Басилашвили корреспонденту «КП-Петербург».