«Стараюсь радовать»: Чехова показала моложавую маму, на которую похожа как две капли воды

Наталья Корчунова отметила 67-й день рождения.
Анфиса Чехова

Анфиса Чехова. Фото: Global Look Press

Накануне мама Анфисы Чеховой – Наталья Корчунова отметила свой день рождения. Ей исполнилось 67 лет. По этому поводу телезвезда пригласила родительницу в ресторан, а с фанатами поделилась совместным фото.

«У моей вечно молодой и красивой мамулечки сегодня день рождения. Люблю. Ценю. Стараюсь радовать», - написала Чехова.

Анфиса Чехова с мамой. Фото: соцсети

Фанаты отметили, что знаменитость как две капли воды похожа на маму.

«Поздравляем, здоровья и радости! Красотки! Красоты и долгих лет жизни!» - писали пользователи Сети.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, недавно Анфиса Чехова вернулась с Бали, где жила последние четыре месяца. Отъезд звезда связала с эмоциональным выгоранием.

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