«Стараюсь радовать»: Чехова показала моложавую маму, на которую похожа как две капли воды

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, недавно Анфиса Чехова вернулась с Бали, где жила последние четыре месяца. Отъезд звезда связала с эмоциональным выгоранием.