«Стараюсь радовать»: Чехова показала моложавую маму, на которую похожа как две капли воды

Накануне мама Анфисы Чеховой – Наталья Корчунова отметила свой день рождения. Ей исполнилось 67 лет. По этому поводу телезвезда пригласила родительницу в ресторан, а с фанатами поделилась совместным фото.
«У моей вечно молодой и красивой мамулечки сегодня день рождения. Люблю. Ценю. Стараюсь радовать», - написала Чехова.
Анфиса Чехова с мамой. Фото: соцсети
Фанаты отметили, что знаменитость как две капли воды похожа на маму.
«Поздравляем, здоровья и радости! Красотки! Красоты и долгих лет жизни!» - писали пользователи Сети.
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Напомним, недавно Анфиса Чехова вернулась с Бали, где жила последние четыре месяца. Отъезд звезда связала с эмоциональным выгоранием.