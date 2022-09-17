«Стараюсь не перебарщивать»: как 51-летней Сенчуковой удается выглядеть моложе

Наталья Сенчукова наглядно демонстрирует, что в ее возрасте можно выглядеть намного моложе. В октябре звезде исполнится 52 года, а морщинки на ее лице и не думают появляться. В интервью «АиФ» певица поделилась секретом красоты.

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По словам жены солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина, поддерживать «естественность» ей помогают специалисты. Она регулярно ходит на бьюти-процедуры и всегда прислушивается к рекомендациям косметологов.

«Я и гиалуроновую кислоту колю, и ботокс вокруг глаз. Мимические морщины у меня появились достаточно рано, потому что я если улыбаюсь, то всем лицом. Стараюсь с процедурами не перебарщивать. Но раз вы видите мое лицо натуральным, значит, у меня получается», — цитирует звезду «АиФ».

Ранее Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин раскрыли правду о ЧП на свадьбе сына. Утверждалось, что на торжестве застрелили одного из гостей.