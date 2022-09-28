«Старая уже, куда тебе пузо»: беременную Орлову измучили хейтеры

Ольга Орлова наслаждается долгожданной беременностью и с удовольствием демонстрирует поклонникам заметно увеличившийся живот. Правда, не все пользователи радуются за счастливую певицу.

Хейтеры сначала распускали слухи, что звезда имитирует свое интересное положение, а затем принялись просто оставлять ей неприятные комментарии.

Один из них так зацепил Ольгу, что она опубликовала его на своей странице в соцсети.