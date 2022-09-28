«Старая уже, куда тебе пузо»: беременную Орлову измучили хейтеры

Певица высмеяла своих злопыхателей.
Ольга Орлова. Фото: Global Look Press

Ольга Орлова. Фото: Global Look Press

Ольга Орлова наслаждается долгожданной беременностью и с удовольствием демонстрирует поклонникам заметно увеличившийся живот. Правда, не все пользователи радуются за счастливую певицу.

Хейтеры сначала распускали слухи, что звезда имитирует свое интересное положение, а затем принялись просто оставлять ей неприятные комментарии.

Один из них так зацепил Ольгу, что она опубликовала его на своей странице в соцсети.

«Старая уже. Ну куда тебе пузо», — процитировала злопыхательницу экс-солистка «Блестящих». 

Фото: соцсети

Впрочем, грубить бестактной подписчице Орлова не стала.

«Моя ж ты куколка», — лаконично ответила на оскорбление звезда.

Напомним, Орлова вышла замуж 27 сентября 2021 года. Свадьба была тайной. Певица рассказала о важном событии лишь спустя несколько месяцев. Фамилию избранника Ольга до сих пор держит в тайне.

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