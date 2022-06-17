«Стараемся уделить друг другу время»: Барановская рассказала об отношениях с детьми

Телеведущая Юлия Барановская в «Телеграме» призналась, что у нее пока больше желания работать, чем отдыхать. Конкретных планов на будущее звезда не строит.
«Увидела в комментариях писали, что «план — провести время с детьми». Тут соглашусь, мы тоже всегда стараемся вне зависимости от планов каждого уделить время друг другу: будь то совместное путешествие или же просто проведенный вечер дома».
По словам Барановской, главное в отношениях с детьми — это не количество проведенного времени вместе, а качество. Она спросила своих подписчиков, согласны ли они с ее мнением или нет.
Напомним, что Юлия Барановская — многодетная мать. Всех своих детей она родила от футболиста Андрея Аршавина. В последнее время ей приписывают роман с музыкантом Григорием Лепсом.