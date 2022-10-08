Станут безотцовщиной? Юрист объяснил, как Галкина* могут лишить родительских прав на дочку и сына

Ситуация не оставила равнодушными многих, включая юриста Ярослава Михайлова, директора АНО «Охрана вод и лесов». Общественник обратился в прокуратуру Москвы с просьбой лишить шоумена родительских прав. В числе причин он указал гей-статус Галкина* - якобы, это может негативно отразиться на психическом здоровье Гарри и Лизы, которые уже все понимают.

Однако, адвокат Юрий Шель эксклюзивно для сайта Teleprogramma.pro пояснил, что оснований для лишения родительских прав в этой истории нет. И объяснил, в каком случае Галкина* могли бы отстранить от детей по суду.

«Законных оснований на лишение родительских прав нет. Чтобы это произошло, нужно жестокое отношение к детям, либо родитель заключен в тюрьму и не может принимать участие в воспитании ребят, либо судимость у него за насильственные преступления. Также среди условий – нахождение человека в психдиспансере или наркоклинике. Галкин* ведет здоровый образ жизни и никак не дискредитировал себя. Судя по всему, мы наблюдаем сведение счетов с артистом. Тем более сам шоумен не делал каминг-аут», - объяснил юрист.

Сам Галкин* никак не комментирует новости вокруг своей семьи.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента