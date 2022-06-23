«Становился агрессивным»: Солнцев - о проблемах Нарцисса с алкоголем

Фрик Гоген Солнцев заявил, что покойный певец Пьер Нарцисс злоупотреблял спиртными напитками. У него, как он выразился, были серьезные проблемы со спиртным.
«Знаете, как бывает, когда алкоголики не могут остановиться? То, что он выпивал, что называется «не в коня корм». Это было действительно так, и при этом он становился достаточно агрессивным».
При этом Гоген Солнцев считает, что Пьеру Нарциссу, несмотря на такой образ жизни, помогли долго прожить «камерунские гены». По словам фрика, музыкант страдал от невостребованности, сообщает 5-tv.ru.
Напомним, что на момент смерти Пьеру Нарциссу было всего 45 лет. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем и почками. Похоронят музыканта на родине в Камеруне.
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