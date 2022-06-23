«Становился агрессивным»: Солнцев - о проблемах Нарцисса с алкоголем

При этом Гоген Солнцев считает, что Пьеру Нарциссу, несмотря на такой образ жизни, помогли долго прожить «камерунские гены». По словам фрика, музыкант страдал от невостребованности, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, что на момент смерти Пьеру Нарциссу было всего 45 лет. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем и почками. Похоронят музыканта на родине в Камеруне.

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