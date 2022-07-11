«Станет ядовитым веществом»: какие два напитка ни в коем случае нельзя пить в жару

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

В жару, когда столбик термометра показывает +30, специалист призвал употреблять столовую минеральную воду. Именно она восполняет тот объем жидкости и дефицит солей, который выводится вместе с потом.

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