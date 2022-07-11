«Станет ядовитым веществом»: какие два напитка ни в коем случае нельзя пить в жару

Алкогольные прохладительные коктейли опасны в жару. Мохито и джин-тоник не только не освежают, но и могут спровоцировать тепловой удар. Кроме того, содержащийся в составе напитков спирт обладает токсическим действием.
«Это все иллюзия, что холодный алкогольный напиток будет менее вреден или будет медленнее всасываться. Как только он нагреется до 36 градусов, станет обычным ядовитым веществом», - цитирует главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна РИА Новости.
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В жару, когда столбик термометра показывает +30, специалист призвал употреблять столовую минеральную воду. Именно она восполняет тот объем жидкости и дефицит солей, который выводится вместе с потом.