«Стало пусто»: как Остроумова пережила смерть Гафта

Напомним, Валентин Гафт скончался 12 декабря 2020 года. Ему было 85 лет. Последние годы артист мучился из-за болезни Паркинсона, которая спровоцировала проблемы с речью.

Остроумова ухаживала за любимым мужем. Когда он перестал двигаться и разговаривать, она вывозила его гулять в кресле.