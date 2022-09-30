«Стало пусто»: как Остроумова пережила смерть Гафта

Ольга Остроумова и Валентин Гафт прожили вместе 22 года. В книге «Счастье — это когда тебя понимают» актриса вспомнила, как чувствовала себя после смерти любимого мужа.
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«Какая-то пустота вдруг наступила. В квартире у нас были какие-то клоуны, которых дарили, мы собирали. Я думаю — и зачем мне это все теперь? Когда стало пусто», — процитировал звезду фильма «А зори здесь тихие» KP.RU.
Напомним, Валентин Гафт скончался 12 декабря 2020 года. Ему было 85 лет. Последние годы артист мучился из-за болезни Паркинсона, которая спровоцировала проблемы с речью.
Остроумова ухаживала за любимым мужем. Когда он перестал двигаться и разговаривать, она вывозила его гулять в кресле.