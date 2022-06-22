«Стало плохо на тренировке по боксу»: Запашный назвал соперника Нарцисса на ринге

По словам дрессировщика, причиной смерти стала почечная недостаточность.
Эдгард Запашный

Эдгард Запашный. Фото: Global Look Press

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграме» раскрыл детали смерти музыканта Пьера Нарцисса в возрасте 45 лет и рассказал, с кем певец должен был выйти на ринг 22 июня.

«Умер Пьер Нарцисс. Вчера вечером ему стало плохо на тренировке по боксу и его доставили в больницу. Предварительный диагноз — почечная недостаточность. Сегодня у него должен был состояться бой с Николаем Лукинским».

По предварительным данным, причиной смерти Пьера Нарцисса стала неудачная операция на почке.

Пьер Нарцисс был участником проекта «Фабрика звезд – 2». В 2004 году вышел его альбом «Шоколадный заяц» с одноименной песней, ставшей хитом. В 2006 году Пьер Нарцисс был удостоен звания народный артист Ингушетии.

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