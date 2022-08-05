Стало известно, в каком случае могут закрыть сериал «Сваты»

В конце июня стало известно, что восьмому сезону сериала «Сваты» быть. Правда, проект решили покинуть некоторые исполнители главных ролей: Федор Добронравов, Людмила Артемьева и другие.
Ранее стало известно, что фанаты сериала и вовсе требуют его закрыть, если там не появится Иван Будько, которого играет Федор Добронравов. Именно он является визитной карточкой теленовеллы. При этом эксперты в области кино уверяют, что сериал могут закрыть только в случае низких рейтингов. Об этом пишут «Народные новости».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Анна Кошмал порадовалась, что Федор Добронравов не хочет продолжать съемки в сериале.