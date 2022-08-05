Стало известно, в каком случае могут закрыть сериал «Сваты»

Создатели теленовеллы приступят к съемкам восьмого сезона.
Федор Добронравов

Федор Добронравов. Фото: Global Look Press

В конце июня стало известно, что восьмому сезону сериала «Сваты» быть. Правда, проект решили покинуть некоторые исполнители главных ролей: Федор Добронравов, Людмила Артемьева и другие.

Ранее стало известно, что фанаты сериала и вовсе требуют его закрыть, если там не появится Иван Будько, которого играет Федор Добронравов. Именно он является визитной карточкой теленовеллы. При этом эксперты в области кино уверяют, что сериал могут закрыть только в случае низких рейтингов. Об этом пишут «Народные новости».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее Анна Кошмал порадовалась, что Федор Добронравов не хочет продолжать съемки в сериале.

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