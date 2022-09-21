Стало известно только сейчас: какие четыре слова произнесла Пугачева на прощании с Горбачевым

Без малого три недели назад, 3 сентября, в Москве состоялась церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Похоронили известного политика на Новодевичьем кладбище рядом с его супругой Раисой Горбачевой.

В числе тех, кто пришел проститься с Михаилом Горбачевым, была и известная певица Алла Пугачева. Она вернулась в Россию незадолго до смерти Михаила Сергеевича.

В траурном облачении Алла Пугачева прошла к гробу Михаила Горбачева и возложила к его ногам букет лилий.

Примадонна выразила соболезнования дочери Михаила Сергеевича, а у гроба политика сказала фразу, которую услышали немногие.

Четыре слова, которые произнесла Алла Пугачева, озвучил фотограф Юрий Феклистов в соцсетях

«Ну, что, Михаил Сергеевич, отвоевался?» — эту фразу Юрий Феклистов привел со ссылкой на стоявшую в это время в почетном карауле сотрудницу «Горбачев-фонда».

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По материалам «Дни. ру».