Стало известно, сколько зарабатывает сбежавший в Израиль Анатолий Белый

Некоторое время назад актер Анатолий Белый заявил, что уезжает из России. По его словам, сезон в МХТ им. Чехова он доиграл «скрепя зубами». Новым местом жительства артиста стал Израиль. Там живут его мама и сестра.

Накануне стало известно, что перспективы у 50-летнего Белого, мягко говоря, не очень радужные. Чтобы выходить на театральную сцену, ему нужно выучить иврит. Пока он рассчитывает на гастроли с антрепризой на русском языке и в скором времени отправится в мини-тур по городам земли обетованной с моноспектаклем «Я здесь».

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