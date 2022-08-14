Стало известно, сколько сотен миллионов рублей заработала компания Вайкуле в России

Накануне стало известно, что оскандалившуюся Лайму Вайкуле могут закрыть за решетку. Все дело в том, что латвийскую певицу решили проверить на оплату налогов в России. Эксперты решили изучить не только концертную деятельность певицы в России, но и ее бизнес.

Известно, что Вайкуле принадлежит 50% компании «Лайма-люкс Рус». Это дистрибьютор профессиональной косметики для волос и оборудования для салонов.