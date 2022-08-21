Стало известно, сколько на самом деле Пугачева платит за обучение двойняшек

Несколько месяцев назад Алла Пугачева заявляла, что обязательно вернется в Россию к началу сентября. Причина – двойняшек Лизу и Гарри нужно вести в школу. Звездные наследники учатся в элитной гимназии – Первой Московской. Ее когда-то создала вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.

Обучение детей обходится в немалую сумму. Так, год обучения в стенах заведения стоит 1,7 млн рублей. А в случае, если его посещают двое и более детей, то предоставляется скидка 10 процентов. Таким образом, за один учебный год Алла Пугачева платит 3,2 млн рублей. Об этом пишет dni.ru.