Стало известно, сколько на самом деле Пугачева платит за обучение двойняшек

Несколько месяцев назад Алла Пугачева заявляла, что обязательно вернется в Россию к началу сентября. Причина – двойняшек Лизу и Гарри нужно вести в школу. Звездные наследники учатся в элитной гимназии – Первой Московской. Ее когда-то создала вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.
Обучение детей обходится в немалую сумму. Так, год обучения в стенах заведения стоит 1,7 млн рублей. А в случае, если его посещают двое и более детей, то предоставляется скидка 10 процентов. Таким образом, за один учебный год Алла Пугачева платит 3,2 млн рублей. Об этом пишет dni.ru.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, в эти дни Алла Пугачева с детьми находится в Латвии.