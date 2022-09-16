Стало известно, почему во втором сезоне «Игры в кальмара» не будет звезд Голливуда

Режиссер и сценарист нашумевшего сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек заявил, что во втором сезоне не планируется снимать голливудских актеров. Правда, не исключено, что американские звезды все же появятся позднее — в третьем сезоне: если действие будет происходить в другой стране. Во втором же сезоне события по-прежнему будут разворачиваться в Республике Корея.

«У меня нет планов приглашать известных иностранных звезд во второй сезон «Игры кальмаров», и это не изменится», — приводит слова режиссера агентство Yonhap.

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Он добавил, что во втором сезоне зрители снова увидят Ли Чжон Чжэ, сыгравшего главную роль в «Игре в кальмара-1». А потом, вероятно, в сериале появятся и голливудские звезды.

«Я могу передумать, если будет снят третий сезон, а его действие перенесут в другую страну», — цитирует слова Хван Дон Хека телеканал «360» со ссылкой на иностранные СМИ.

Впрочем, зрители смогут оценить качество второго сезона популярного сериала не раньше 2024 года: его съемки запланированы на 2023-й.