Стало известно, почему Витас перестал выступать в России

Популярный в начале 2000-х годов певец Витас, настоящее имя которого Виталий Грачев, в последнее время пропал из эфиров радиостанций и с экранов телевизоров. Куда же подевался харизматичный артист?

Как сообщает издание CT News со ссылкой на продюсера Сергея Пудовкина, Витас понял, что период его популярности в России прошел и теперь певец решил сконцентрироваться на азиатской аудитории — там он все еще звезда.

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