Стало известно, почему премия ТЭФИ в этом году не достанется никому

Церемония вручения ТЭФИ в этом году не состоится. Национальная телевизионная премия не достанется никому. Об этом рассказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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По его мнению, сейчас в стране неподходящая ситуация, чтобы устраивать торжества. Рамиль Галифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук, считает иначе: