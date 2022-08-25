Стало известно, почему премия ТЭФИ в этом году не достанется никому

Решено отменить ежегодную церемонию вручения телевизионной премии.
Михаил Швыдкой. Фото: Global Look Press

Михаил Швыдкой. Фото: Global Look Press

Церемония вручения ТЭФИ в этом году не состоится. Национальная телевизионная премия не достанется никому. Об этом рассказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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По его мнению, сейчас в стране неподходящая ситуация, чтобы устраивать торжества. Рамиль Галифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук, считает иначе:

«Причина в ином. Причина в неопределенности (смысловой, мировоззренческой, политической и др.), не позволяющей выстраивать критерии оценки телевизионных работников», - приводит слова доцента издание Аrgumenti.ru.

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