Стало известно о страстном желании Александра Абдулова родить еще одного ребенка

Народный артист РСФСР Александр Абдулов мечтал о ребенке, когда был в отношениях с Ириной Алферовой. Актер предлагал избраннице родить наследника, однако та была против. Об этом рассказала вдова Николая Караченцова Людмила Поргина.

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По словам заслуженной артистки РФ, при жизни актер очень тепло относился к деткам, поэтому мысль стать папой всегда его прельщала. На деле оказалось, что планы Абдулова в корне не совпадали с представлениями Алферовой о счастливой семейной жизни.

«Он обожал детей и мечтал, чтобы Ира Алферова от него родила. Но Ира не хотела. Почему — не знаю. Скорее всего, ребенок — обуза для актрисы. Алферова предпочла карьеру», — поделилась Поргина.

Напомним, у Александра Абдулова есть единственная дочка Евгения. А после смерти актера появились сообщения о его внебрачных сыновьях. Озвученные результаты ДНК-экспертизы прояснили ситуацию.

Источник: «Экспресс-газета».