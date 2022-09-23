Стало известно о реакции Влада Кадони на совместное фото Ольги Орловой и ее мужа

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова накануне поздно вечером ошарашила свою аудиторию, сделав то, что раньше себе никогда не позволяла.
Ольга Орлова впервые поделилась совместным снимком со своим вторым мужем, Валерием. Это был сюрприз ему на день рождения. Под фото Ольга Орлова призналась супругу в любви, уточнив, что он ее за это не похвалит.
Кадр Ольги Орловой с мужем произвел фурор в Сети. Под ним высказались звездные друзья Ольги Орловой, в числе которых и ее коллега по «Дому-2» Влад Кадони.
«Сладкие, хорошие, любимые. С днем рождения, дорогой!» — написал Влад Кадони в комментариях к посту Ольги Орловой.
Ольга Орлова с мужем Валерием. Фото: соцсети
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Напомним, ранее Влад Кадони часто признавался, что неравнодушен к Ольге Орловой. Та отвечала ему взаимностью. А поклонники, рассматривая их совместные снимки, признавались, что Кадони и Орлова смотрятся очень гармонично, и желали, чтобы те стали парой.