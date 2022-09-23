Стало известно о реакции Влада Кадони на совместное фото Ольги Орловой и ее мужа

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова накануне поздно вечером ошарашила свою аудиторию, сделав то, что раньше себе никогда не позволяла.

Ольга Орлова впервые поделилась совместным снимком со своим вторым мужем, Валерием. Это был сюрприз ему на день рождения. Под фото Ольга Орлова призналась супругу в любви, уточнив, что он ее за это не похвалит.