Стало известно о реакции бывшей жены актера Сергея Пускепалиса на новости о его гибели

Экс-супруга Сергея Пускепалиса Эльвира Данилина дала первый комментарий в связи с трагедией.
Сергей Пускепалис

Сергей Пускепалис. Фото: Global Look Press

Первая жена известного актера и режиссера Сергея Пускепалиса Эльвира Данилина подтвердила печальную новость о его гибели.

Актриса призналась, что находится в состоянии глубоко шока из-за случившегося.

«‎Да, это правда... Для меня это потрясение, я 10 минут назад узнала это, пытаюсь прийти в себя», — сказала Эльвира Данилина журналистам.

Стоит отметить, что в браке с Эльвирой Данилиной Сергей Пускепалис прожил три года. Актер не очень любил вспоминать об этом союзе. Тогда как, Эльвира Данилина в интервью говорила, что им обоим не хватило мудрости, чтобы сохранить брак.

Эльвира Данилина. Фото: Global Look Press

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Напомним, актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в этот вторник, 20 сентября, в ДТП. Машина, в которой ехал артист, столкнулась с грузовым автомобилем.

По материалам Daily Storm

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