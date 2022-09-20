Стало известно о реакции бывшей жены актера Сергея Пускепалиса на новости о его гибели

Первая жена известного актера и режиссера Сергея Пускепалиса Эльвира Данилина подтвердила печальную новость о его гибели.

Актриса призналась, что находится в состоянии глубоко шока из-за случившегося.

«‎Да, это правда... Для меня это потрясение, я 10 минут назад узнала это, пытаюсь прийти в себя», — сказала Эльвира Данилина журналистам.

Стоит отметить, что в браке с Эльвирой Данилиной Сергей Пускепалис прожил три года. Актер не очень любил вспоминать об этом союзе. Тогда как, Эльвира Данилина в интервью говорила, что им обоим не хватило мудрости, чтобы сохранить брак.