Стало известно, навсегда ли уходит ИКЕА из России

ИКЕА с 5 июля объявила о распродаже своих товаров для россиян. Она будет проходить исключительно в режиме онлайн, на сайте Ikea.ru. (Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»).

Обычные магазины для покупателей закрыты, в приложении ИКЕА купить скидочные товары тоже не получится. Распродажа будет проходить ровно до того времени пока будет что реализовывать.

При этом не стоит расценивать эту акцию, как последнюю возможность купить полюбившуюся продукцию. ИКЕА не говорила о том, что уходит из России навсегда. В компании Ingka Group, которая управляет магазинами ИКЕА в разных странах сообщили, что они надеются вернуться в страну.

В настоящий момент они продают 4 своих российских завода, а после распродажи планируют поставить на паузу розницу и поставки на территорию РФ.

Источник: КП.

Смотрите также: