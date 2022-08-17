Стало известно, насколько законно София Ротару купила особняк в Ялте

Заканчивается проверка законности покупки Софией Ротару недвижимости в Крыму. Когда-то, еще во времена принадлежности полуострова к Украине, певица приобрела виллу в Ялте.

Сейчас проверкой того, насколько это было законно и насколько остается законным сейчас, занимается бывший депутат Госдумы Роман Худяков. По его словам, когда-то София Ротару приобрела историческое здание на набережной Ялты за смешную сумму – 1386 гривен, то есть за 10 тысяч рублей по тогдашнему курсу. Сейчас вилла Ротару выставлена на продажу за 50 миллионов долларов.

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