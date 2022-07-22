Стало известно, на чем знаменитости приезжают в Крым

В последнее время в Сети стала появляться информация о том, что многие звезды – например, Григорий Лепс, Максим Аверин, Филипп Киркоров и другие – летают в Крым чартерными бизнес-джетами. Как выяснилось, дело обстоит совсем иначе.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

В действительности российские звезды, чтобы добраться на полуостров, используют совсем другой вид транспорта. Именно так объяснил специалист, занимающийся в Крыму прокатным бизнесом.