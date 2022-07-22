Стало известно, на чем знаменитости приезжают в Крым

В последнее время в Сети стала появляться информация о том, что многие звезды – например, Григорий Лепс, Максим Аверин, Филипп Киркоров и другие – летают в Крым чартерными бизнес-джетами. Как выяснилось, дело обстоит совсем иначе.
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В действительности российские звезды, чтобы добраться на полуостров, используют совсем другой вид транспорта. Именно так объяснил специалист, занимающийся в Крыму прокатным бизнесом.
«Для аппаратуры, которую довозят, используют автотранспорт. Звезды едут в машинах, а коллективы либо в автобусах, либо поездами», - приводит слова источника издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «АН-Крым».