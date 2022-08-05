Стало известно, куда на самом деле ездил Шнуров

Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», отдохнув в отпуске, направился в Турцию — в связи с работой. 5 августа в Сети принялись активно обсуждать фото, на котором трое мужчин, одетые в военную форму, один из которых — Шнуров, позируют перед камерой.

Фото дополнялось подписью, сообщавшей о том, что Шнуров, а также предприниматель Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев прибыли в Луганскую республику. Впрочем, ту информацию сразу же опроверг Дмитрий Гугучкин — пресс-секретарь «Ленинграда». По его словам, и Сергей, и вся группа в последнее время находились в отпуске.

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«Сейчас у нас корпоративное мероприятие в Турции. Мы сейчас тут по работе. И Сергей физически просто не мог быть ни в России, ни в ЛНР», — сообщил Гугучкин.

Кроме того, он добавил: не исключено, что фото просто поддельное.