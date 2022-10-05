Стало известно, кто заменит ведущего «Ледникового периода» Алексея Ягудина в новом сезоне

На Первом канале в скором времени стартует новый сезон шоу «Ледниковый период». На днях его продюсер Илья Авербух проговорился, что на этот раз Алексей Ягудин не будет вести проект.
О том, кто составит пару олимпийской чемпионке и ведущей шоу Алине Загитовой, Илья Авербух пообещал сообщить позже.
И вот секрет раскрыт. Как стало известно от источника, знакомого с деталями съемок, вместе с Алиной Загитовой «Ледниковый период» будет вести олимпийская чемпиона Анна Щербакова.
Сообщается также, что в этом сезоне в проекте появится жена Ильи Авербуха, актриса Лиза Арзамасова. Она будет выступать в паре с Никитой Кацалаповым.
Анна Щербакова. Фото: соцсети
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Напомним, Алексей Ягудин являлся ведущим «Ледникового периода» с 2012 года.
По материалам РБК