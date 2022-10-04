Стало известно, кто заменит уволенного Гуревича на шоу «Сто к одному» (фото)

Весной знаменитый ведущий Александр Гуревич решил хлопнуть дверью и уволиться из шоу «Сто к одному» на «России 1». Формулировка: «Считаю невозможным веселиться и шутить».

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Кроме того, что Гуревич вел проект, он был и его художественным руководителем. Также числился на ВГТРК заместителем руководителя детско-юношеского вещания.

Все это время канал искал нового ведущего для шоу. И вот наконец-то выбор сделан: рулевым проекта стал Александр Акопов, сообщает КП. Он известен как продюсер сериалов «Бригада», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», а также шоу «Аншлаг», «Моя семья».

Акопов также работал редактором в КВН до 1990 года, в это же время появлялся в нескольких выпусках передачи «Великолепная семерка» в качестве ведущего.