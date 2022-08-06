Стало известно, кто заменит Маслякова в КВН

Ведущий КВН Александр Масляков не сможет принять участие в игре, которая запланирована на 6 и 7 августа в Калининграде. Накануне стало известно, кто его заменит.
Состояние здоровья не позволит 80-летнему Маслякову выйти на сцену. Вместо него в «Янтарь-Холле» появится Дмитрий Хрусталев. Об этом сообщается на сайте клуба.
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Напомним, ранее Александра Маслякова заменяли Дмитрий Нагиев и Валдис Пельш. Последний во время игры в Екатеринбурге в июле этого года заявил, что Масляков обязательно вернется в проект.